15 جنيها لأعلى متر.. الإسكان: 3 مصادر لإنتاج مياه الشرب لتحقيق الاستدامة والجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن تكلفة متر المياه على الدولة يختلف من متر لآخر، وتصل تكلفة متر مياه التحلية من 13 إلى 15 جنيها، لكن المياه التي مصدرها نهر النيل يكون تكلفة المتر الواحد من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، والجوفية يكون تكلفة متر المياه منها من 4 إلى 6 جنيهات.



وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، لمصراوي، أن تكلفة إنتاج متر المياه يختلف كثيرا عن ما يدفعه المواطن، لافتًا إلى أن تعريفة ثمن متر المياه يتم وضعه بعد دراسة كبيرة من الدولة تتضمن عوامل كثيرة، حيث يتم وضع في الاعتبار إمكانية الدفع و الترشيد والاستهلاك وتكلفة أداء الخدمة، وهذه العوامل يتم تلخيصها في شكل شرائح سداد ثمن متر المياه.

ويتم محاسبة سعر متر المياه حاليا بنظام الشرائح، بحيث تكون من 0 : 10 متر مكعب بسعر 65 قرش، ومن 11 :20 متر مكعب بسعر 160 قرش، وبداية من 21 :30 متر مكعب بسعر 225 قرش، وبداية من 31 :40 متر مكعب بسعر 275 قرش ومن 41 فيما أزيد من ذلك تكون بسعر 315 قرش فقط.

وأشار إسماعيل، إلى أن سعر متر المياه السكني يختلف عن التجاري والإداري، لافتًا إلى أن شرائح تسعير المياه لا تختلف من مكان إلى آخر فالمواطن المتواجد في مطروح يدفع نفس السعر للمتر مثل المتواجد في القاهرة، لافتًا إلى أن هذا النظام يهدف إلى الاستدامة والجودة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن عدد محطات معالجة المياه وصلت إلى 480 محطة معالجة ما بين معالجة ثنائية متقدمة ومعالجة ثلاثية.

وتابع نائب وزير الإسكان: "البداية كانت بالصعيد لتنفيذ برنامج يضم 60 محطة معالجة للصرف الصحي، بإجمالي طاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًّا".

وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أنه يتم تنفيذ 150 محطة جديدة في باقي محافظات الدلتا والمدن الجديدة، بتكلفة وصلت إلى 31 مليار جنيه، بطاقة إجمالية 5 ملايين متر مكعب يوميًّا.

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية إلى أن المياه الناتجة عن محطات المعالجة لا يتم استخدامها للشرب نهائيًّا على الرغم من نقائها وجودتها، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ محطات الصرف الصحي بلغت في الحضر 96%، وفي الريف والقرى وصلت إلى 38%، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف استكمال منظومة الصرف الصحي خلال 3 سنوات.