كافة تشغيلات عامين.. الصحة توجه بسحب 10 أدوية من الأسواق (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، بسحب ووقف تداول 10 أدوية بالأسواق، دون أن تذكر سببا لذلك.

وبحسب خطاب أرسله رئيس قطاع مكتب الوزيرة، محمد عبدالوهاب، إلى رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وحصل عليه الخليج 365، جرى التنبيه بسحب ووقف تداول تلك الأصناف التي تم إنتاجها خلال عامي 2020-2021، وتشغيلاتها بمصنع بيوميد، وذلك لحين صدور منشور الضبط والتحريز من هيئة الدواء المصرية.

وتشمل هذه الأصناف: Calci plus fct وهو مكمل غذائي يحتوي على عنصر الكالسيوم المهم لتكوين العظام و صحتها، كما يستخدم أيضا لتخفيف حموضة المعدة، وكذلك دواء finshape 120 mg capsule ويستخدم لإنقاص الوزن الزائد، وكذلك دواء Gabimash 300 mg tab والذي يستخدم كعلاج الصرع والتشنج العصبي.