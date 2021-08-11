بعد تداوله على "فيس بوك".. حقيقة العثور على 38 "حمارًا مذبوحًا" في المنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن العثور على دواب منزوع عن بعضها الجلد في المنوفية.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن عثور أهالي إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على 38 دابة نافقة وبعضها منزوع الجلد.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من أهالي إحدى القرى بقيام شخصين بذبح دواب "حمير" على ضفاف إحدى المجاري المائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 دابة نافقة، و2 دابة مسلوخين، و2 دابة على قيد الحياة، وتم ضبط الشخصين المُتهمين وبحوزتهما 2 قطعة جلد خاصة بالدواب النافقة.

كما ضُبط بحوزتهما 6 أسلحة بيضاء، تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.