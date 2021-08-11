خلافات شراكة انتهت بقتيل.. ضبط المتهمين في مشاجرة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مشاجرة بمنطقة عين شمس وضبط أطرافها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص، شقيقه - مقيمان بدائرة القسم)، وطرف ثان: (أحد الأشخاص "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نجله مصاب بكدمات وكسور ونزيف بالجسم "توفي أثناء إسعافه" - مقيمان بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهم حول شراكة بعقار بدائرة القسم.. تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني بالضرب باستخدام "عصا خشبية" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثاني.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الموقف وضبط الطرف الأول ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.