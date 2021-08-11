شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس لليوم السابع: قرارات الرئيس قيس سعيد أعادت ثقة الشعب فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن المواطن التونسى استعاد ثقته فى الدولة ومؤسساتها بعد القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى.

وأضاف السفير التونسى ، فى حوار خاص لليوم السابع سيتم نشر تفاصيله لاحقا، إنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى تونس روح إيجابية وتفاؤل لم يشهدها من قبل، قائلا: "لقد عادت إلى الشعب آمال كان قد فقدها لسنوات وعاش حالة إحباط قبل الخامس والعشرين من يوليو، خاصة آخر عامين".

وتابع السفير: "إن القرارات التى اتخذها قيس سعيد أزاحت "غمة" عن صدور التونسيين وهذا ما لمسته فى الشارع التونسى خلال زيارتى الأخيرة للعاصمة".