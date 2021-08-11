شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الدقهلية تبدأ العمل بمراكز تطعيم المسافرين من الغد فى 8 مكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين بدءا من الغد، من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل عبر موقع www.egcovac.mop.gov.eg

وأشار مكي إلى أن مكاتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت ( مكتب صحة اول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل)