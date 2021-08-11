شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى ينفى شائعات الاخوان بإضراب سجناء "العقرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب، بالإضافة إلى عدد من محاولات الانتحار بين النزلاء بسبب التضييق المتواصل ومنع الزيارات.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً موضحاً أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب.