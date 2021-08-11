شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إمام مسجد ومفتش وعامل عن العمل لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، وقف كل من:" أ.ح" مفتش، و"ه.ح" عامل بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليهما من مخالفات، وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

كما قرر وزير الأوقاف، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية والمرفوعة من القطاع الديني، وقف الشيخ "م.ف" إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

فى سياق متصل انطلق اليوم الأربعاء، الفوج الأول المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للعام المالى 2021 - 2022م، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف يومى الخميس والجمعة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التى تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، لافتة إلى أن المعسكر تحت عنوان (أهمية الحضارة والثقافة فى بناء الشخصية)، ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.