شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: فحص 18 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على كوبرى جديد بالقاهرة، وإطلاق أسماء المهندس حسب الله الكفراوي، والبطلة فريال عبد العزيز على عدد من المحاور، وتفاصيل فحص 18 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة خلال عامين، ونفى الحكومة تصفية بنك الاستثمار القومى.

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