شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى ليبيا يلتقى المشير خليفة حفتر فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في القاهرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقال السفير الأمريكي في ليبيا: نواصل التركيز على دعم التسويات اللازمة لإنشاء الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وكان قائد قوات القيادة العامة الليبي المشير خليفة حفتر قال إن قوات جيش بلاده تدعم كل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مطالبا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.