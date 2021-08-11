شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى ليبيا يلتقى المشير خليفة حفتر فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في القاهرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا: نواصل التركيز على دعم التسويات اللازمة لإنشاء الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.