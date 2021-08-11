شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة وتشميع 11 محلا ومقهى مخالفة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى العمرانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وشرطة المرافق حملة مكبرة بنطاق حى العمرانية والتى تمكنت من ضبط طن من مجزآت الدواجن بالإضافة إلى 250 كجم مصنعات مفروم لحوم وكبده لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات لمنع تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت أجهزة محافظة الجيزة حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بنطاق الأحياء تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بوجود أى إشغالات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية.

ونفذ حى شمال الجيزة عدد من الحملات شملت قطاع المنيرة الشرقية وشارع طلعت حرب أسفرت عن غلق وتشميع 9 محلات تمارس أنشطة بدون ترخيص شملت 2 مقهى ومخبز أفرنجى ومحل ملابس و ورشة ميكانيكا و3 مطاعم ومخزن، وفى حى العمرانية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع خاتم المرسلين وفاطمة رشدى وستوديو الأهرام وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

كما قام حى بولاق الدكرور بغلق وتشميع 2 مقهى بشارع المصرف لتقديم الشيشة للمواطنين مع مصادرة حالات الإشغال التابعة لهم بمتابعة عبد الله نور رئيس حى بولاق.

وقام حى الطالبية بتنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالى وتمشيط شارع العريش وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حى الطالبية.

وشن حى الدقى حملة على المقاهى والمحال بشوارع سليمان جوهر والدقى وشارع التحرير ومنطقة كوبرى الخشب أسفرت عن رفع إشغالات مخبز وحلوانى وتحرير محضر بمسطح الإشغال كما تم رفع إشغالات المحلات والكافيهات المخالفة بمتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.

وقام حى جنوب الجيزة بشن حملات بشوارع المحطة و أحمد ماهر وميدان الجيزة ومتفرعاته أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.