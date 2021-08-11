شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: روسيا دشنت أول معدة طويلة الآجل خاصة بمحطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن مشروع المحطة النووية، الحلم المصري الذى يسعى الجميع لتحقيقه، كما أن الدولة تعمل على استكمال البنية التحتية للمشروع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالى" على إذاعة "نغم اف ام"، أن وزير الكهرباء شارك في احتفال أول معدة خاصة بالمحطة تعمل روسيا على تدشينها.

وأوضح أن جميع العاملين بالموقع يعملون على قدم وساق لاستقبال المعدات الثقيلة، ويتم حالياً تسليم الأوراق لهيئة المفاعلات النووية كما أنه تم توصيل المرافق والانتهاء من السكن الخاصة بالعاملين.

ولفت الدكتور أيمن حمزة إلى أن روسيا بدأ بالفعل فى تصنيع أول معدة ثقيلة، وهو ما شهده وزير الكهرباء فى زيارته الأخيرة إلى موسكو، والتى من شأنها أن تجعل مصر بوابة كبرى للتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا ودول الجوار فى أفريقيا.