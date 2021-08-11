شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التفتيش بالمطارات والفنادق تبدأ جولتها بـ"الغردقة ومرسى علم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير الطيران المدني محمد منار، بقيام لجنة التفتيش الأمني والبيئى بالمطارات والفنادق بجوله تفقديه لمطاري الغردقه ومرسي علم، ويأتي ذلك في اطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

وقامت الجنة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى بزياره تفقديه لمطاري الغردقه ومرسي علم وقد رافقه خلال الجوله اللواء طارق نصير و عبد الفتاح العاصي والدكتور علاء عيد والدكتور ايمن امام وكان فى استقبالهم اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة واللواء طارق طبوزادة مدير مطار مرسى علم .

وتاتي الزيارة فى اطار اعمال اللجنة العليا للتفتيش الامنى والبيئى والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزارء من كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية،لتنفيذ خطة الدولة فى تعزيز النواحى البيئية والصحية والامنية ، من خلال التفتيش الدوري على كافة المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية ، للتاكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة تم الاطلاع علي الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل المطارات المصريه .