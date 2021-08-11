شكرا لقرائتكم خبر عن توفر 10 آلاف فرصة عمل.. بروتوكول بين التموين ومحافظة كفر الشيخ لإنشاء منطقة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ لإنشاء منطقة تجارية باستثمارات مليار جنيه وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وقام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وشمل برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية فى المحافظة من خلال انشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدانا.

وأشار المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ إلى أن المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية حيث أنها تقع فى إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع أنشأوها ما يقرب من 12 فدانا تقريباً - أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها فى القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية فى مصر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض إثراء منظومة التجارة فى مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوى وبما يضمن توافر السلع واتاحتها بنوعيها الغذائية وغير الغذائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.

ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه، وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم 14 على مستوى الجمهورية التى يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتى تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.

جدير بالذكر أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21%؜ من إجمالى الناتج المحلى المصرى ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة.