شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز على محور بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلي الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لاطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.