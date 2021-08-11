شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع أمواج البحر المتوسط لمترين خلال الثلاثة أيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: شهدنا انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع، ويتجه المواطنون حاليا إلى المدن الساحلية لقضاء الإجازات وأطمئنهم أن درجات الحرارة هناك مستقرة ولكن ما زالت نسبة الرطوبة مرتفعة وهذا الأسبوع تتراوح درجات الحرارة بين 37 و38 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC: في السواحل الشمالية ارتفاع الأمواج على البحر لمتوسط سيتراوح بين متر ونصف إلى مترين وهو غير مناسب للنزول إلى أعماق البحار وهذا سيكون على مدار الثلاثة أيام القادمة.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر: "على المصيفين مراعاة ذلك حتى لا تحدث حالات غرق لا قدر الله، أما عن الطرق والشبورة فإنها ستنقشع في وقت مبكر جدا ولا تعوق حركة المسافرين".