ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط مخزن ومستشفى ملك أحد الأشخاص، وبداخلها كميات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية بدون مستندات مجهولة المصدر بالمعادي.

أكدت المعلومات والتحريات قيام المدير المسئول والإداري عن مخزن ومستشفى ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، بمزاولة نشاط مؤثم بحيازة كميات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه، وبحوزته 16186 عبوة محاليل طبية، 18793 عبوة وقرص لعقاقير طبية - 91899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع وجميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.