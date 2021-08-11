التموين توقع بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة تجارية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدان.

قام بتوقيع البروتوكول كل من جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن هذه النوعية من المشروعات تعد إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر اسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخرى.

من جانبه أوضح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن المحافظة ستشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط، بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.

من جانبه أشار مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أن هذة الفرصة الاستثمارية تقع في إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة، وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها ما يقرب من 12 فدان تقريبا ، متوقعا أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ ستكون المحافظة رقم 14 على مستوى الجمهورية التي يتم فيها انشاء هذة النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.

والجدير بالذكر أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة ،وتجارة التجزئة ،واللوجستيات، ومناطق التخزين، والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها والصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافه.

وأضاف عشماوى أن هذة الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة بنية التجارة الداخلية فى مصر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بإثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة ،من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع، وإتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غذائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.​