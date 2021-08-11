"الصحة": فحص 18 مليون سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" خلال عامَين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص 18.2 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم العلاج بالمجان، منذ إطلاقها في شهر يوليو من عام 2019 حتى اليوم، مؤكدةً عدم تراكم قوائم انتظار لتلقي المنتفعات العلاج بالمبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء؛ لمتابعة سير العمل بالمبادرة، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعات، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاجتماع تناول نتائج العمل بالمبادرة على مدار العامين الماضيين؛ حيث أشادت الوزيرة بسرعة وتيسير حصول السيدات المنتفعات على الخدمات، منذ ترددهن الأولي لإجراء الفحوصات الأولية بالوحدات الصحية، ثم الإحالة إلى مستشفيات الفحص المتقدم لإجراء الأشعة والتحاليل الطبية والبدء في تلقي العلاج اللازم.

وأشارت زايد إلى تطوير البنية التحتية للعمل بالمبادرة، من خلال زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في التشخيص إلى 28 معملًا باثولوجيًّا، و78 جهاز "ماموجرام"، و40 جهاز تحليل باثولوجي، و79 جهاز سونار.

وأكدت وزيرة الصحة أهمية التواصل الدائم مع السيدات؛ للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمبادرة، مشيرةً في هذا الصدد إلى إرسال نحو مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة؛ لحثهن على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًّا، فضلاً عن استقبال 34 ألفًا و683 اتصالاً على الخط الساخن "15335" للاستفسار عن المبادرة.

وأشارت زايد إلى ثقة المرأة الكبيرة في المبادرة، والذي اتضح من خلال نسب الترددات وحرصهن على الحصول على الخدمات الطبية المقدمة بها، قائلةً: "مبادرة دعم صحة المرأة أصبحت علامة مضيئة للسيدات وحققت قصص نجاح ملهمة لهن"، مشيرةً إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة لعلاج السيدات المصابات بالمجان.

ووجهت وزيرة الصحة بتطوير ورفع كفاءة المقر السابق للجنة العليا للتخصصات الطبية بمنطقة الملك الصالح- محافظة الجيزة، ليصبح مركزًا رئيسيًّا لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية.



وقالت الوزارة إن المبادرة مستدامة وتشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان، كما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.