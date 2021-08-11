الجيزة: غلق وتشميع 11 محلًا ومقهى وورشة بشمال المحافظة وبولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بنطاق الأحياء تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بوجود أي إشغالات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية.

ونفذ حي شمال الجيزة، عددًا من الحملات شملت قطاع المنيرة الشرقية، وشارع طلعت حرب أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٩ محلات تمارس أنشطة بدون تراخيص، شملت: "٢ مقهى، مخبزًا أفرنجيًا، محل ملابس، ورشة ميكانيكا، 3 مطاعم، ومخزنًا".

وفي حي العمرانية تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع خاتم المرسلين وفاطمة رشدي وأستوديو الأهرام، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بإشراف محمد نورالدين رئيس حي العمرانية.

كما أغلق حي بولاق الدكرور وشمع عدد ٢ مقهى بشارع المصرف؛ لتقديم الشيشة للمواطنين مع مصادرة حالات الإشغال التابعة لهم بمتابعة عبدالله نور رئيس حي بولاق.

كما نفذ حي الطالبية، حملة إشغالات بالقطاع الشمالي وتمشيط شارع العريش، وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وشن حي الدقي حملة، على المقاهي والمحال بشوارع سليمان جوهر والدقي وشارع التحرير ومنطقة كوبري الخشب أسفرت عن رفع إشغالات مخبز وحلواني وتحرير محضر بمسطح الإشغال كما تم رفع إشغالات المحلات والكافيهات المخالفة بمتابعة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.

وشن حي جنوب الجيزة، حملات بشوارع المحطة وأحمد ماهر وميدان الجيزة ومتفرعاته أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال بمتابعة من طه عبدالصادق رئيس حي جنوب.