شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة الثلاثاء المقبل، والتعرف على نتيجة ترقية أكثر من 800 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وتعديل السرعات المقررة على طرق الإسكندرية ومطروح والعلمين فى الصيف، وتوقيع الخليج 365 عقدا مع وزارة التربية والتعليم لإعلان ونشر نتيجة الثانوية العامة 2021، وتفاصيل عقد قران نيلي كريم على هشام عاشور.. وغيرها من الأخبار المهمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء

المالية: صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات، عن شهر أغسطس للموظفين بالدولة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

المرور يعدل السرعات المقررة على طرق الإسكندرية ومطروح والعلمين فى الصيف

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.

الخليج 365 يوقع عقدا مع "التعليم" لإعلان ونشر نتيجة الثانوية العامة 2021

فى إطار حرص مؤسسة الخليج 365 على تقديم خدمات متميزة لقرائها، وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر موقع الخليج 365 النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الأسبوع المقبل.

مجلس الوزراء: مؤشرات نتائج الثانوية العامة نفس معدلات نجاح الأعوام السابقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

مجلس الوزراء ينفى اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، تواصل المركز مع بنك الاستثمار القومى، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي، مُشدداً على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عدد من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

”الخليج 365” ينشر نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2021

ينشر الخليج 365 نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة 2021، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 ألف موظف المقدم من التنظيم والإدارة، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.

قرار جمهورى باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.

النائب العام يحيل المتهم باستغلال زوجته وأبنائه فى التسول إلى الجنايات

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

105 آلاف طالب يسجلون باختبارات القدرات بتنسيق 2021 .. رئيس "العليا للاختبارات": مد باب التسجيل حتى 21 أغسطس.. السيد عطا: موقع التنسيق مستمر فى تسجيل اختبارات القدرات فى إجازة رأس السنة الهجرية

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 105 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

الصحة: ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ81.9%

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية لـ81.9 % بعد تعافى 233405 حالات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى حتى اليوم.

التموين: مشاركة 2437 محلا فى الأوكازيون الصيفى و79 مخالفة لعروض وهمية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية بمشاركة 2437 محلا تجاريا في الأوكازيون الصيفى منهم 1080 محل تجاري بالقاهرة متنوع ‏ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومحال الأحذية

أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 767 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالتعاملات المسائية، ارتفاعا بقيمة جنيهين قبل قليل في التعاملات بسوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن إلى 1737 دولارا.

نيللى كريم تحسم الأمر وتؤكد لـ"الخليج 365": النهاردة عقد قرانى

قالت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365"، إنها ستحتفل اليوم الأربعاء بالفعل بعقد قرانها، على لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور، موضحة أنها أجلته عدة أيام، نظرا لرحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

أول صور لـ نيللي كريم بالفستان الأبيض من حفل زفافها على هشام عاشور

أطلت النجمة نيللي كريم، بالفستان الأبيض، خلال استعداداتها لحفل زفافها اليوم، على خطيبها نجم الأسكواش هشام عاشور، والتى نشرتها إحدى صديقاتها عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام".

اتحاد الكرة يستقر على إقامة كأس مصر والسوبر قبل الدورى الجديد

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إقامة مباريات كأس مصر والسوبر المصري الذى يجمع الأهلي و طلائع الجيش قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري.