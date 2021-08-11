شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية": توفير 85% من الأراضى المطلوبة لمشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم توفير 85 % من الأراضى المطلوبة سواء من أملاك الدولة أو تبرعات المواطنين للمشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بعدم توفير أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى.

وتابع الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة فى برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: المشروعات تعود بالنفع العام على جميع المواطنين وسيتم اتخاذ الإجراءات التي تم تمنع تبوير الأراضى الزراعية والحالة الوحيدة التي يمكن استخدام الأراضى الزراعية في المشروعات هي انشاء محطات الصرف الصحى، وسيتم البت في طلبات التخصيص خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب اللجنة منعقدة على مدار الساعة حتى الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتوثيق.

وأكمل الدكتور خالد قاسم، ان المرحلة الثانية لحياة كريمة كانت هناك إنجاز على الأرض وهناك 20 % من المشروعات تم تنفيذها وجارى استكمال الأعمال، وكل الوزرارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والمقاولين يعملون وينسقون لإتمام المشروعات في المخصص الزمنى لكل المشروعات ، وهناك بعض المشروعات في بعض المناطق شارفت على الانتهاء مثل مجمعات الخدمات والفصول التعليمية ورفع كفاءة الطرق، الجميع يعمل على الأرض للإنجاز لأن مشروع حياة كريمة هو درة المشروعات في مصر.