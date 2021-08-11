شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع": المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ساهم فى تقليل الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير التنفيذى لشركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن الشركة نجحت فى توفير تطبيق خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع ويسمى بـ"القارئ الضوئى"، موضحا أن التطبيق يقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى، وذلك بالتعاون مع شركات التوزيع، وتم تطبيق القارئ الضوئى بعدد من شركات توزيع الكهرباء، وجار العمل على استكمال العمل بكافة الشركات.

وأوضح المدير التنفيذى لشركة شعاع خلال لقائه بعدد من وسائل الإعلام، أن القارئ الضوئى يهدف إلى تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع على مدار الشهر بالكامل، مما يساهم فى تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وتحديد العدادات العاطلة.

وقال المدير التنفيذى لشركة شعاع، إنه فى إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة بإحلال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع ومتابعتها بالتعاون مع الشركة من خلال إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لمتابعة بيانات هذه النوعية من العدادات بشكل دورى مما يساهم فى انجاح منظومة الكهرباء.

وتابع المدير التنفيذى، أن الشركة تهدف دائما من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات التوزيع الـ9 التابعة لها، إلى تقديم كل ما هو يصب فى مصلحة المواطن والدولة معا والمساهمة فى تطوير منظومة الكهرباء فى مصر من حيث إصدار فاتورة استهلاك دقيقة تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى تسجيل قراءة عدادات الكهرباء سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع لتكون معبرة عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، لافتا إلى أن توفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف أنحاء الجمهورية يعد أحد أهداف شركة شعاع للخدمات العامة التى سعت دائما لتحقيقه منذ إنشائها وحتى الآن.

ومن منطلق حرص شركة شعاع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر أسندت الوزارة مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ومنذ تولى شعاع هذه المهمة بدأت على الفور فى التخطيط للوصول إلى تقنية حديثة يمكن من خلالها متابعة استهلاكات المواطنين بشكل دقيق، كما هو الحال فى برنامج القراءة الموحد بالنسبة للعدادات التقليدية الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد و إرسالها مباشره لشركات توزيع الكهرباء من خلال منظومة مشتركة.



وأعلن المدير التنفيذى، أنه فى إطار حرص شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على التواصل المستمر مع المواطنين، تتلقى الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين على رقم (01120313831 ) من خلال خدمة واتس آب على مدار اليوم.