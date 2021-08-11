شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: إيقاف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث حتى 14 أغسطس بسبب إنشاءات محور مسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المسئولة، عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق استمرار إيقاف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث من عدلى منصور حتى قباء حتى السابعة صباح من يوم 14 أغسطس الجارى بسبب أعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد.



وأضافت الشركة، أن إنشاء كوبرى علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو استلزم إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهى محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور حرصا على سلامة الركاب.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة منذ ظهر السبت الماضى حتى الساعة 7 صباحا من غدا الأربعاء، مع استمرار العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

