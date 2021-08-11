شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع": لا توجد شكوى بقراءة عداد الكهرباء يستغرق حلها أكثر من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير التنفيذى لشركة شعاع المسئولة، عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أنه لا توجد شكوى يتم إرسالها من جانب أى مواطن خاصة بقراءة عداد الكهرباء سواء التقليدى أو مسبق الدفع يستغرق حلها أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المدير التنفيذى لشركة شعاع خلال لقائه مع عدد من وسائل الإعلام، أن أى مواطن لديه شك فى صحة القراءة الخاصة بعداد الكهرباء الخاص به عليه أن يتقدم بشكوى للشركة ليتم اطلاعه على صور العداد الخاص به، لافتا إلى أنه يتم تلقى الشكاوى على خدمة واتس آب على رقم ( 01120313831 ) من خلال خدمة واتس آب على مدار اليوم.

وقال المدير التنفيذى، إنه جار الانتهاء من عمل منظومة شكاوى خاصة بالشركة لزيادة التواصل مع المواطن والعمل على سرعة حل الشكوى فى أقل مدة ممكنة.

وتابع المدير التنفيذى لشركة شعاع، أن الشركة نجحت فى توفير تطبيق خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع ويسمى بـ"القارئ الضوئى"، موكدا أن هذا ويقوم هذا التطبيق يقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى وذلك بالتعاون مع شركات التوزيع، وتم تطبيق القارئ الضوئى بعدد من شركات توزيع الكهرباء وجار العمل على استكمال العمل بكافة الشركات.