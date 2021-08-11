شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ تشاد بالعيد القومى والأكوادور بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
وأوفد الرئيس السيسى، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشاد بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث الرئيس السيسى برقية مماثلة إلى غييرمو لاسو الرئيس الدستورى لجمهورية الأكوادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.