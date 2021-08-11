شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة حاسبات عين شمس: الممرضة الآلية تتواصل بين المريض والطبيب بالفيديو كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تفاصيل أول روبوت "ممرضة آلية" من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.

وأشارت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الممرضة الآلية تحمل اسم "شمس" وتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبإشرافها برفقة فريق بحثى من أساتذة الكلية .

وأشارت عميدة الكلية، إلى أن فكرة الروبوت نابعة من الظروف التى فرضتها الجائحة وضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتى تعد قدر المستطاع، حيث حرص طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب فى مصلحة القطاع الصحى بالدرجة الأولى.

وأكدت أن الروبوت "شمس" يتحدث العربية والعامية أيضا، ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة، كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.

وتابعت عميدة الكلية، أن الروبوت "شمس" يمكنه أيضا تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.

وأشارت إلى أنه تم اختيار مستشفى عين شمس التخصصى لإجراء التجارب على الروبوت، لافته إلى أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة العمل على تطويره لتنفيذ مهام أكبر بتقنيات الذكاء الاصطناعى.

