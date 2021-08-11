شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: اتفاق مع محافظة الإسكندرية للتخلص من مخلفات العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، والدكتور وليد الديب، رئيس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والمهندسة غادة إبراهيم مديرة البيئة بالمحافظة، لمتابعة جهود مجلس النقابة فى تذليل العقبات الخاصة بتراخيص العيادات.

وقد انتهى الاجتماع لعدة قرارات، أبرزها: أن يتم التعاقد بين الطبيب وقسم التخلص من النفايات بمديرية الشؤون الصحية للتخلص من النفايات بتعاقد سنوي يتراوح من 250 إلى 500 جنيه سنويا، كمرسوم تعاقد، بالإضافة إلى رسوم مرة كل أسبوع مقابل مبلغ 20 جنيها للكيلو بحد أدنى 30 جنيها للزيارة، أى ما يعادل كيلو ونصف أسبوعيا كحد أدنى وبدون حد أقصى، مع عودة المعاينات من شؤون البيئة لإنهاء التراخيص والتى كانت موقوفة لحين حل المشاكل المتعلقة بهذا الشأن.

كما تم الاتفاق على مخاطبة وزارة البيئة لتقليل مدة الموافقات، وكذلك المرونة في الطلبات كالضوضاء وعينات الصرف والتى تستهلك وقتا ومصروفات بلا طائل، بالإضافة إلى تعاون بين مديرية الشئون الصحية والهيئات التى لها علاقة بالترخيص مع النقابة لتذليل العقبات وترخيص جميع العيادات في وقت قياسى.

كما تضمن الاجتماع تقديم النقابة طلب لمحافظ الإسكندرية لطلب تخصيص قطعة أرض على البحر بسابا باشا لإقامة نادى لأطباء الأسنان.