شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم صرف المرتبات، عن شهر أغسطس للموظفين بالدولة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 22 و23 أغسطس.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26، و27 سبتمبر.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا".