مجلس الوزراء ينفي اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.

وذكر المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية البنك، مُشدداً على أنه يجري العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.