ضبط شبكة للترويج للعملات الرقمية "البيتكوين" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في ضربة أمنية جديدة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شبكة للترويج للعملات الرقمية "البيتكوين" بالدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام (شخصين، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط، بالإضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظراً لخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد حيث يمكن استغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد المتهمَين، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط ("3" منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين" تحوى تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع - شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية "بدون ترخيص").

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.