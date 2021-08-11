ضبط شخص أنشأ شبكة بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لإنشائه وإدارته شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها للمشتركين معه نظير مبلغ مالي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام (أحد الأشخاص -مقيم بقرية بشالوش بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها للمشتركين معه نظير مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم المذكور حال إدارته الشبكة المُشار إليها وأمكن ضبطها بالكامل عبارة عن (محطة استقبال الإشارة وفك شفرة القنوات – محطة معالجة الإشارة وإعدادها لإعادة البث – محطة التشفير وإعادة البث).

بمواجهة المتهم اعترف بأنه المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.