شرطة التموين تُحبط ترويج 90 طن دقيق وأعلاف مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الشرقية، (75 طن "دقيق فاخر – سكر حر – زبد"، 420 عبوة زيت طعام) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص"، بمحافظة البحيرة، بحوزته (8,4 طن "مبيدات زراعية") معبأة داخل جراكن وشكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط، المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمحافظة الشرقية، بحوزته (4 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.