فيديو عبر "الفيس بوك" يكشف حقيقة اختفاء فتاة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تغيب فتاة بالقاهرة

رصدت أجهزة الأمن ملابسات تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن منشور يتضمن غياب (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) عن منزل أسرتها.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل إلى والد الفتاة المشار إليها (عامل – مقيم بذات العنوان)، وبسؤاله قرر بعودة نجلته للمنزل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في غيابها.

وبسؤال الفتاة قررت مرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب سوء معاملة والدها لها، وقيامها بترك المنزل والعودة مرة أخرى بمحض إرادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.