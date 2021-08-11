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الأمن يكشف تفاصيل نشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء مواطن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان اختفاء مواطن بحي الحدائق في ظروف غامضة بشأن تغيب أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد، حيث سبق وأن توجهت زوجة المتغيب لقسم شرطة حدائق القبة وأفادت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب خلافات عائلية بينهما، قام على إثرها بجمع متعلقاته وترك منزل الزوجية ولم يعد حتى الأن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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