الأمن يكشف تفاصيل نشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان اختفاء مواطن بحي الحدائق في ظروف غامضة بشأن تغيب أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد، حيث سبق وأن توجهت زوجة المتغيب لقسم شرطة حدائق القبة وأفادت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب خلافات عائلية بينهما، قام على إثرها بجمع متعلقاته وترك منزل الزوجية ولم يعد حتى الأن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.