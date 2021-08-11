الداخلية: ضبط 234 سلاح و251 قضية مخدرات وتنفيذ 86634 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 234 قطعة سلاح ناري، و251 قضية مخدرات، وتنفيذ 86634 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت جهودها عن ضبط 234 قطعة سلاح ناري، بحوزة 204 متهمًا، وتنفيذ 86634 حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي، ضم 9 متهمين، ارتكبوا واقعة تنقيب عن الآثار.

كما تم ضبط 251 قضية مخدرات بإجمالي 274 متهمًا، وضبط 40 متهمًا هاربًا، وضبط 42 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 341 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.