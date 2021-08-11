شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يواصل عظته الأسبوعية الثامنة تحت عنوان "رسالة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، فى الساعة مساء، وذلك دون حضور جماهيرى، حيث تعد حلقة اليوم الثامنة فى سلسلة عظات بعنوان "رسالة فرح".

ومن المقرر أن تكون عظة قداسة البابا تواضروس الثانى من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وواصل قداسته الأسبوع الماضى سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة فيلبى التى تتميز بروح الفرح، والتى بدأها يوم الأربعاء الموافق 23 من يونيو الماضى، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وقدم قداسته الأسبوع الماضى الحلقة السابعة من السلسلة.

جدير بالذكر، أن قداسته أستقبل أمس فى المقر البابوى بالقاهرة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم والمنسقين الميدانيين لتقديم التقرير السنوي لخدمة الأسقفية، وذلك بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس.