شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين أكثر من 4.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 2مليون 187 ألف و196 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و181 ألف و266 رأس أبقار، 594 ألف و160 رأس جاموس، 345 ألف و471 رأس أغنام، 66 ألف 299 رأس ماعز" حتى 9 اغسطس 2021.

كما تم تحصين 2 مليون 35 ألف و237 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و50 ألف و343 رأس أبقار، 585 ألف و281 رأس جاموس، 331 ألف و476 رأس أغنام، 65 ألف و697 رأس ماعز، 2440 راس جمال" حتى 9 اغسطس 2021 ايضاً.