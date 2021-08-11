شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. الاحتفال باليوم العالمي للشباب وتكريم "حياة كريمة" كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي، أنه سيتم غدا /الخميس/تكريم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " كأفضل مبادرة تنموية وانسانية في الوطن العربي،وذلك خلال فعاليات الاحتفال الذي ينظمه المجلس باليوم العالمي للشباب تحت شعار " تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي " .

وقالت الدكتورة أبو غالي، في تصريح لها اليوم الأربعاء، إن الاحتفالية التي ينظمها المجلس تعقد ،تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في مصر ، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالشباب في الدول العربية وحضور مائتي شاب وشابة من 22 دولة عربية ولفيف من المنظمات الدولية والاقليمية إلى جانب حضور للشخصيات العامة العربية.

وأضافت أنه سيتم خلال الفعالية عرض فيلم تسجيلي عن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مسيرة 19 عاما، إلى جانب تكريم الوزراء " فرسان العطاء الوطني "، بالاضافة إلى عرض تجارب ملهمة لشباب عربي مبدع.

وأوضحت أن الفعالية تتضمن مناقشة قضية الشباب العربي وأمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك في ندوة يديرها اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب بحث تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الشباب والتحديات التي يواجهها آمن المعلومات بالوطن العربي وكيفية حماية الشباب من حروب الجيلين الرابع والخامس، وتأثير الشائعات على أمن المعلومات العربية ، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة والنماذج التنموية العربية بين التحولات التنموية وتحديات الأمن المعلوماتي ورهانات المستقبل .