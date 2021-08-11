شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن قبول طلبات الترخيص لشركات إلحاق العمالة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 171 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2021، قرار وزارة القوى العاملة بشأن التصريح للإدارة المختصة بشئون شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج بديوان عام الوزارة بقبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحالق المصريين بالعمل فى الداخل والخارج للشركات التى يقع مقرها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ولمدة شهر.

ونص القرار الوزارى، على التزام الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بمراجعة تنفيذ أحكام هذا القرار بصفة دورية، ودراسة أثره على سوق العمل وعلى زيادة معدلات التشغيل.