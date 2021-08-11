شكرا لقرائتكم خبر عن جهزوا الكاميرات.. هلال محرم يقترن بكوكب الزهرة اليوم فى مشهد بديع يزين سماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 اقتران هلال القمر مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي، فى ظاهرة يمكن رؤيتهما بالعين المجردة قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عند استخدام المنظار يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظرا ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه، إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

كوكب الزهرة بدء في الظهور في سماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعة تدريجيا إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي، حيث توقف عن الصعود منذ شهر يوليو الماضي، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقى، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب وليس (المنظار) فإن قرصه في طور الأحدب المتناقص في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يكبر نظرا لاقترابة من الأرض وسيقابل ذلك تناقص فى إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح قرصه مثل الهلال نهاية هذا العام.