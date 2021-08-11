شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات القطاعات للألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضى لفتيات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، الأربعاء، تصفيات القطاعات للألعاب الجماعية المدرجة فى الحافز الرياضي للفتيات، التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، ( كرة اليد - كرة الطائرة - كرة السلة)، وذلك حتى يوم 17 أغسطس الجارى، والتصفيات تتم فى أربعة قطاعات على حسب التوزيع الجغرافى للمناطق الأزهرية المشاركة وهى كالتالى:-

قطاع إسكندرية ويضم خمسة مناطق أزهرية وهى (الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ –جنوب سيناء).

قطاع بورسعيد ويضم ست مناطق أزهرية وهى ( بورسعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية).

قطاع بنى سويف ويضم أربعة مناطق أزهرية وهى كالتالى:-( بنى سويف – الجيزة – المنيا – القاهرة ).

قطاع الأقصر ويضم ثلاثة مناطق أزهرية وهى ( الأقصر – أسوان – أسيوط ).

وذلك بمشاركة 17 منطقة أزهرية لمنتخبات الفتيات على مستوى الأربع قطاعات.

وكان فى وقت سابق قرر المجلس الأعلى للأزهر تعديل درجات الحافز الرياضى للمراكز الأربعة الأولى لتكون بنفس ذات النسبة لطلاب التربية والتعليم ، وذلك على النحو الآتى:

- المركز الأول 13 درجة بدل 8 درجات

- المركز الثانى 10 درجات بدل 6 درجات

- المركز الثالث8 درجات بدل 5 درجات

- المركز الرابع 5 درجات بدل 3 درجات