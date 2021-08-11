شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021 ..توافد الطلاب على اختبارات قدرات التربية الرياضية بنات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، توافد الطلاب على اختبارات القدرات التي تتم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، وإشراف الدكتورة حنان السيد عبد الفتاح عميد الكلية، حيث تقدم لاختبارات قدرات الكلية وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات 1779 طالبة.

وأشاد الدكتور ماجد نجم، فى بيان بالاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها كليات جامعة حلوان في استقبال الطلاب خلال اختبارات القدرات لتنسيق الجامعات 2021، مؤكداً استعداد الجامعة الكامل لتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الطلاب خلال الاختبارات.

وأوضحت الدكتورة حنان السيد، أن اختبارات القدرات الرياضية تهدف لقياس قدرة الطالبة الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.

ويذكر أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات تتضمن الدخول والتسجيل علي موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1 ثم مرحلة استلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، علما أن الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.

































