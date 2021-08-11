شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الاحتفال باليوم العالمى للشباب وتكريم حياة كريمة كأفضل مبادرة تنموية بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئيسة مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، الدكتورة مشيرة أبو غالى، أنه سيتم غدا الخميس، تكريم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية فى الوطن العربي، وذلك خلال فعاليات الاحتفال الذى ينظمه المجلس باليوم العالمى للشباب تحت شعار "تمكين الشباب العربى نحو التحرك الإيجابى".

وقالت الدكتورة أبو غالي، فى تصريح لها اليوم الأربعاء، إن الاحتفالية التى ينظمها المجلس تعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فى مصر، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالشباب فى الدول العربية وحضور مائتى شاب وشابة من 22 دولة عربية ولفيف من المنظمات الدولية والاقليمية إلى جانب حضور للشخصيات العامة العربية.

وأضافت أنه سيتم خلال الفعالية عرض فيلم تسجيلى عن مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة مسيرة 19 عاما، إلى جانب تكريم الوزراء "فرسان العطاء الوطنى"، بالإضافة إلى عرض تجارب ملهمة لشباب عربى مبدع.

وأوضحت أن الفعالية تتضمن مناقشة قضية الشباب العربى وأمن المعلومات العربية وسبل مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك فى ندوة يديرها اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى للأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب بحث تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الشباب والتحديات التى يواجهها آمن المعلومات بالوطن العربى وكيفية حماية الشباب من حروب الجيلين الرابع والخامس، وتأثير الشائعات على أمن المعلومات العربية، وكذلك الثورة الصناعية الرابعة والنماذج التنموية العربية بين التحولات التنموية وتحديات الأمن المعلوماتى ورهانات المستقبل.