شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى صيامها.. 13 مقولة للبابا شنودة الثالث عن السيدة مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الكنيسة الأرثوذكسية صيام السيدة مريم العذراء يوم السبت الماضى الموافق 7 أغسطس، ويستمر لمدة أسبوعين حتى يوم 22 أغسطس الجارى، وذلك لما تمثله من أهمية دينية لدى الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأقوال الخالدة لقداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية.

1 - القديسة العذراء هى أول مؤمنة فى المسيحية.

2 - هناك أعمال إلهية كثيرة للروح القدس فى السيدة العذراء.

3 - السيدة العذراء هى أعظم إمرأة فى الوجود بل أعظم من الملائكة .

4 - السيدة العذراء هى الملكة.

5 - السيدة العذراء هى الوحيدة التى اختارها الرب لكى تكون حاملة له.

6 - مجرد سلام السيدة العذراء كان يمنح الروح القدس.

7 - تمجيد السيدة العذراء قرار مجمع مسكوني.

8 - السيدة العذراء هى الحمامة فى بساطتها وبراءتها.

9 - من ألقاب السيدة العذراء الدائمة البتولية، والملكة، والسماء الثانية، ومدينة الله.

10 - كثير من رموز ونبوات العهد القديم تشير إلى السيدة العذراء.

11 - السيدة العذراء توجد كثيرًا فى التسبحة، وتحتفل لها الكنيسة بأعياد كثيرة جدًا.

12 - السيدة العذراء لها فضائل كثيرة جدًا.

13 - السيدة العذراء احتملت اليتم والفقر بلا تزمر، والمجد بلا افتخار.