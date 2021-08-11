شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق": خطة لتكييف قطارات الخطين الأول والثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق إنه يجرى العمل على خطة لتكييف قطارات الخطين الأول والثانى بالكامل من خلال شراء قطارات مكيفة جديدة وإعادة تأهيل القطارات الموجودة بالخدمة منذ بداية تشغيلهما، ضمن توجه تحسين مستوى الخدمة بالخطين الأول والثانى ليماثلا الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضافت مصادر أن الخطة تشمل شراء 55 قطارا جديدا مكيفا للخط الأول لتضاف لأسطول قطاراته بجانب الـ 20 قطارا مكيفا الذين دخلوا الخدمة به منذ فترة ووردتهم شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة تصل إلى 2.2 مليار جنيه، كما أنه تم إعادة تأهيل 17 قطارا أيضا منذ فترة.

وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن 6 قطارات مكيفة جديدة تم التعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثانى للمترو (شبرا ـ المنيب) بتكلفة 130 مليون دولار بالإضافة 63 مليون جنيه مصري في إطار تحديث أسطول قطاراته، ليصل عدد القطارات الجديدة بهذا الخط إلى 10 قطارات، وبدأت في التوافد فعليا.

وتنفذ الدولة خطة لتطوير شامل الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل إلى 30.760 مليار جنيه، بواقع 26.350 مليار جنيه للخط الأول و4.410 مليار جنيه للخط الثانى.

وتتضمن خطة تطوير الخطين الأول والثانى تحديث شامل للخط الأول من بنية أساسية وشراء قطارات جديدة وتحديث القطارات الحالية، بجانب تطوير نظم الإشارات بالخط الثانى وتدعيمه بقطارات جديدة.