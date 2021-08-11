شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": تبطين وتأهيل 70% من ترع محافظة المنيا بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بمحافظة المنيا، تفاصيل تنفيذ أكثر من 70% من تبطين وتأهيل 104 ترع بمراكز المنيا بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

وقال البركاوى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إن محافظة المنيا من أكبر محافظات الجمهورية من ناحية الاهتمام الزراعي، حيث تمتلك 650 ألف فدان، بجانب مشروعات استصلاح الأراضي، مشيرًا إلى ان تبطين الترع في المحافظة يستهدف أكثر من 3 آلاف كم، وبينها ترع توزيع تصل لأكثر من ألفى كم.

وذكر أنه سيتم استهداف 800 ترعة، حيث تم البدء بـ 104 ترع باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، بالإضافة لعدد من الترع الأخرى في المرحلة القادمة، باستثمارات تصل لـ ملياري جنيه، مشددًا على أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة، وسيساعد المزارعين والمواطنين بشكل كبير.

وأوضح أن مشروع تبطين الترع بمحافظة المنيا سيستمر على مدار 3 سنوات، ويسير بخطوات سريعة ورائعة، وهناك وعي شعبي كبير بأهمية هذا المشروع الضخم، مضيفًا:" المزارع المصري من أذكى مزارعي العالم".