شكرا لقرائتكم خبر عن القوائم النهائية لمرشحى انتخابات التجديد النصفى للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للأطباء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات 8 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور أحمد فتحى، عضو اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن اللجنة تلقت 72 تنازلا عن الترشح بالانتخابات على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق أى طعون ضد أيا من المرشحين خلال الفترة المُخصصة للطعون.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بدايةً من الأحد 20 يونيو 2021، أمام المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وتم غلق باب الترشح 30 يونيو الماضى.