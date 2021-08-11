شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": استراتيجية جديدة للاستفادة من المخلفات الزراعية فى التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة، أن هناك خطة واستراتيجية للاستفادة من المخلفات الزراعة، وتوجيهها في التصنيع والاستفادة منها، بما يساهم في تعظيم دخل المزارع، وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إن هذه الخطة لها بعد بيئي واقتصادي، وخاصة من خلال تعظيم الاستفادة من كل المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أنه يتم عقد الندوات الإرشادية من خلال مديريات الزراعة في المحافظات المختلفة، مضيفًا أنه تم إجراء 2000 ندوة في المحافظات المرتبطة بزراعة الأرز قبل وإثناء الحصاد، مشيرًا إلى أنه يتم عقد وتشكيل لجان مشتركة مع مسئولي التنمية المحلية بالمحافظات، لتوعية المزارعين بضرورة الحفاظ على البيئة.