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نتيجة الثانوية العامة 2021.. 7 معلومات مهمة عن النتائج ومواعيد ظهورها

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القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2021، بداية الأسبوع المقبل، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن النتيجة ومواعيد اعتمادها.

ـ انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة.

ـ تجميع النتيجة وترتيب الأوائل فى جميع الشعب.

ـ تحديد قرابة 10 أوائل فى كل شعبة "علمى علوم ورياضة وأدبى".

ـ من المقرر أن يتم اعتماد الأوائل بداية الأسبوع وإعلان النتيجة 15 أغسطس.

ـ يحصل الطالب على نتيجته من موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

ـ مؤشرات النجاح مرتفعة والمجاميع ستعبر عن التقييم الجديد فى الثانوى العام.

ـ نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانها أيضا فى المدارس الأسبوع المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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