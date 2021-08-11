شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. 7 معلومات مهمة عن النتائج ومواعيد ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2021، بداية الأسبوع المقبل، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن النتيجة ومواعيد اعتمادها.

ـ انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة.

ـ تجميع النتيجة وترتيب الأوائل فى جميع الشعب.

ـ تحديد قرابة 10 أوائل فى كل شعبة "علمى علوم ورياضة وأدبى".

ـ من المقرر أن يتم اعتماد الأوائل بداية الأسبوع وإعلان النتيجة 15 أغسطس.

ـ يحصل الطالب على نتيجته من موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

ـ مؤشرات النجاح مرتفعة والمجاميع ستعبر عن التقييم الجديد فى الثانوى العام.

ـ نتيجة الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانها أيضا فى المدارس الأسبوع المقبل.